L'11 maggio è nata Martha Graham, ballerina "madre" della danza moderna statunitense

Martha Graham e stata una delle più celebri ballerine statunitensi del XX secolo. A lei viene attribuito il merito di aver introdotto la danza moderna americana. L'11 maggio si celebra l'anniversario della sua nascita.

Martha Graham, la ballerina amante del "movimento"

Martha Graham è nata L'11 maggio 1894 a Pittsburgh in Pennsylvania, e si è spenta a New York nel 1991, dopo una lunga e brillante carriera come ballerina e coreografa. Amante del "movimento", grazie al suo corpo riusciva a manifestare le più profonde emozioni umane.

