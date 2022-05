Juventus Inter 2-4 dts: trionfa ancora Inzaghi, decisivo Perisic (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la Coppa Italia tra Juventus e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Inter vince ai supplementari nella finale di Coppa Italia contro la Juve. Decide la doppietta di Perisic, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 2-2. Sintesi Juventus Inter 2-4 MOVIOLA Fischio d’inizio preceduto dall’inno di Mameli, cantato da Arisa 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Inter. 7? Gol Barella – Troppo spazio per Barella, che si accentra e disegna un destro a giro che non lascia scampo a Perin. 11? Colpo di testa Dzeko – Non riesce a impattare bene in area il bosniaco su cross di Perisic. 17? Occasione Juve – Punizione di Dybala morbida dentro l’area di rigore. La devia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’vince ai supplementari nella finale di Coppa Italia contro la Juve. Decide la doppietta di, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 2-2. Sintesi2-4 MOVIOLA Fischio d’inizio preceduto dall’inno di Mameli, cantato da Arisa 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 7? Gol Barella – Troppo spazio per Barella, che si accentra e disegna un destro a giro che non lascia scampo a Perin. 11? Colpo di testa Dzeko – Non riesce a impattare bene in area il bosniaco su cross di. 17? Occasione Juve – Punizione di Dybala morbida dentro l’area di rigore. La devia ...

