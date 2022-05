Juventus, Allegri in ansia: titolarissimo KO, subentra Morata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano brutte notizie per la Juventus dall’Olimpico di Roma. Al 41esimo minuto della finale di Coppa Italia infatti, Danilo è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Al suo posto dentro Morata, con Allegri che è passato a un sistema di gioco molto più offensivo. Danilo Juventus InfortunioAncora non si conoscono bene le cause che hanno costretto il brasiliano a lasciare il campo e solo gli esami delle prossime ore potranno fare luce sulle sue condizioni. Intanto i bianconeri devono pensare a recuperare il momentaneo svantaggio firmato Barella per provare ad alzare il trofeo. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano brutte notizie per ladall’Olimpico di Roma. Al 41esimo minuto della finale di Coppa Italia infatti, Danilo è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Al suo posto dentro, conche è passato a un sistema di gioco molto più offensivo. DaniloInfortunioAncora non si conoscono bene le cause che hanno costretto il brasiliano a lasciare il campo e solo gli esami delle prossime ore potranno fare luce sulle sue condizioni. Intanto i bianconeri devono pensare a recuperare il momentaneo svantaggio firmato Barella per provare ad alzare il trofeo.

