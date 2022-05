James Rodriguez: «Voglio tornare nel calcio d’élite, vedremo chi mi vorrà» (Di mercoledì 11 maggio 2022) James Rodriguez potrebbe presto lasciare l’Al-Rayyan. Il suo desiderio è quello di tornare in Europa James Rodriguez, trequartista dell’Al-Rayyan, in una intervista a Win Sports ha espresso il suo desiderio di tornare a giocare a calcio in Europa. RITORNO IN EUROPA – «Europa? Tra pochi giorni aprirà il mercato, vedremo… E dove mi Vogliono, vado. tornare all’élite è una possibilità. vedremo chi vorrà questo ‘mancino’». FINALE DI CHAMPIONS – «Voglio che il Liverpool diventi campione. Ho molti amici al Real Madrid ed è una squadra difficile per questo tipo di partite, ma Voglio che Luis Díaz». L'articolo proviene da calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)potrebbe presto lasciare l’Al-Rayyan. Il suo desiderio è quello diin Europa, trequartista dell’Al-Rayyan, in una intervista a Win Sports ha espresso il suo desiderio dia giocare ain Europa. RITORNO IN EUROPA – «Europa? Tra pochi giorni aprirà il mercato,… E dove mino, vado.all’élite è una possibilità.chiquesto ‘mancino’». FINALE DI CHAMPIONS – «che il Liverpool diventi campione. Ho molti amici al Real Madrid ed è una squadra difficile per questo tipo di partite, mache Luis Díaz». L'articolo proviene da...

