Inter, Ze Maria: “Può essere la favorita, ma essendo una gara secca nulla è scontato. Su Dybala…” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ze Maria ha parlato della finale di Coppa Italia ai microfoni di TuttoMercato Web. Di seguito le parole dell’ex giocatore. “La squadra di Inzaghi può essere favorita per quanto sta facendo in campionato ma essendo una gara secca sappiamo come funziona: i giocatori danno anche ciò che non hanno e la Juve ha il vantaggio di non essere in lotta per lo scudetto. Vincere per i bianconeri può portare fiducia e entusiasmo. Per questi motivi dico che non c’è una favorita assoluta. Dybala che potrebbe passare all’Inter potrà essere più condizionato o stimolato? “Lui penserà ad adesso, non regalerà nulla a nessuno e se arriverà poi all’Inter potrà aver voglia di farlo come vincitore della Coppa ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Zeha parlato della finale di Coppa Italia ai microfoni di TuttoMercato Web. Di seguito le parole dell’ex giocatore. “La squadra di Inzaghi puòper quanto sta facendo in campionato maunasappiamo come funziona: i giocatori danno anche ciò che non hanno e la Juve ha il vantaggio di nonin lotta per lo scudetto. Vincere per i bianconeri può portare fiducia e entusiasmo. Per questi motivi dico che non c’è unaassoluta. Dybala che potrebbe passare all’potràpiù condizionato o stimolato? “Lui penserà ad adesso, non regaleràa nessuno e se arriverà poi all’potrà aver voglia di farlo come vincitore della Coppa ...

Advertising

maria_santamato : RT @TuttoMercatoWeb: Tifosi #Inter e #Lazio sfilano per le vie della capitale: 'A #Roma solo la #Lazio!' ?? @ivanfcardia - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Zé Maria: 'Inter, vincere la Coppa e prendere grande carica per il campionato' - salvatorino860 : @manu67915486 Probabilmente al Milan uno come Zielinski se lo sognano e anche alla Juve e all’Inter potrebbe facilm… - maria_santamato : RT @Inter: ?? | DA MILANO A ROMA Ieri il trofeo #CoppaItaliaFrecciarossa ha viaggiato per raggiungere lo Stadio Olimpico su @LeFrecce con t… - mur1997qi : Gian Maria Volonte = Andrea Ranocchia -