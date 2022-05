Industria, aiuti a chi assume da aziende in crisi: via libera alla riforma (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giorgetti: 'Puntiamo a sostenere gli investimenti e le competenze dei lavoratori' Via libera alla riforma legge sulle aree di crisi Industriale : è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi Industriale, semplificando e accelerando le ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giorgetti: 'Puntiamo a sostenere gli investimenti e le competenze dei lavoratori' Vialegge sulle aree dile : è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti chela legge 181/89 per il rilancio delle aree dile, semplificando e accelerando le ...

