How I Met Your Father è l'ottima serialità che ricicla se stessa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il rifacimento con Hillary Duff e Kim Cattrall funziona e, pur senza guizzi originalissimi, strappa risate nostalgiche Leggi su wired (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il rifacimento con Hillary Duff e Kim Cattrall funziona e, pur senza guizzi originalissimi, strappa risate nostalgiche

Advertising

andreastoolbox : How I Met Your Father è l'ottima serialità che ricicla se stessa | Wired Italia - FredMosby_ : Speravo de morì prima di how I met your father ma essendo ancora vivo sono obbligato a guardarlo - soppyzz : comunque qua how i met your father lo stroncheranno quelli che mettono 22 hashtag uguali in un tweet e che guardano… - ___bookworm : Non potete partire dicendo “come rovinare un capolavoro di serie” siamo onesti: How I Met your mother non era neanc… - gleescovers : la gente parla di how i met your father as if its new l'abbiamo già vista 2 mesi fa -