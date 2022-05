Google Play Store e App Store sono pieni di app non aggiornate (Di mercoledì 11 maggio 2022) Google Play Store e App Store di Apple sono pieni di app obsolete: il totale di queste supera quello delle app aggiornate regolarmente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 11 maggio 2022)e Appdi Appledi app obsolete: il totale di queste supera quello delle appregolarmente. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google Play Store e App Store sono pieni di app non aggiornate - radioecz : Puoi ascoltare Radio ECZ ...inBlu anche online collegandoti al sito internet - radio_m2o : Ascoltaci dall'APP per Android ?? - popesprayer_it : RT @clicktoprayapp: ??La piattaforma è disponibile in 7 lingue: spagnolo, inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizio… - _mattiafilippi_ : RT @HDblog: App Store e Goole Play sono sommersi dalle app abbandonate -