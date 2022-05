Giro d’Italia 2022, tappa Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri): dove passa la corsa e a che ora, paesi e province attraversate (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vedrà domani, giovedì 12 maggio 2022, andare in scena la sesta tappa, la quinta in linea, con partenza da Palmi ed arrivo a Scalea (Riviera dei Cedri) dopo 192 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.24. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2022. CRONOTABELLA SESTA tappa 11 MAGGIO Giro d’Italia 2022 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 228 Palmi # Start Village 9,0 12.35 12.35 12.35 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada vedrà domani, giovedì 12 maggio, andare in scena la sesta, la quinta in linea, con partenza daed arrivo adei) dopo 192 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.24. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti iattraversati domani dal. CRONOTABELLA SESTA11 MAGGIOPROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 228# Start Village 9,0 12.35 12.35 12.35 ...

