Fimmanò | “De Laurentiis vende il Napoli | sono certo Vi dico quale fondo lo compra”

Francesco Fimmanò è sicuro: "Aurelio De Laurentiis vende il Napoli e non il Bari, una scelta più che sensata". L'avvocato della Salernitana parlando a Radio Punto Nuovo è convinto che il produttore cinematografico oramai sia prossimo a vendere la società azzurra. Attualmente De Laurentiis si è visto respingere il ricorso per le multiproprietà, dunque se non cambia nulla entro il 2024 dovrà cedere Napoli o Bari. C'è chi è convinto che De Laurentiis metterà sul mercato il Bari, ma secondo Fimmanò la scelta dell'imprenditore sarà totalmente diversa, perché il Napoli può garantirgli maggiore profitto.

