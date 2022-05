Draghi-Biden, il retroscena: quel triangolo Ue che spinge gli Usa a trattare con Putin (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ce lo chiedevamo ieri: a che gioco gioca Mario Draghi? E in che posizione è collocato rispetto ai partner europei? Sarebbe andato alla Casa Bianca a raccogliere la lista della spesa di Joe Biden, oppure avrebbe manifestato a Washington le perplessità sulla linea oltranzista, che si fanno sempre più largo nel Vecchio Continente? A conti fatti, pare che la visita del premier negli Stati Uniti sia stata il secondo atto del vertice che si era tenuto l’altro giorno tra i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. L’inquilino dell’Eliseo aveva apertamente dichiarato che, se si vuole arrivare a una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, non bisogna umiliare Vladimir Putin. È alla luce di queste prime forme di dissociazione dell’Ue dal bellicismo americano, che vanno lette le parole di Draghi a ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ce lo chiedevamo ieri: a che gioco gioca Mario? E in che posizione è collocato rispetto ai partner europei? Sarebbe andato alla Casa Bianca a raccogliere la lista della spesa di Joe, oppure avrebbe manifestato a Washington le perplessità sulla linea oltranzista, che si fanno sempre più largo nel Vecchio Continente? A conti fatti, pare che la visita del premier negli Stati Uniti sia stata il secondo atto del vertice che si era tenuto l’altro giorno tra i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. L’inquilino dell’Eliseo aveva apertamente dichiarato che, se si vuole arrivare a una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, non bisogna umiliare Vladimir. È alla luce di queste prime forme di dissociazione dell’Ue dal bellicismo americano, che vanno lette le parole dia ...

Advertising

EnricoLetta : Chiaro e forte il messaggio di #Draghi a #Biden, priorità dell’Italia e dell’Europa è far cessare i massacri e arri… - pietroraffa : Io, di questi due, mi fido. Soprattutto ripensando a chi ci sarebbe potuto essere al loro posto #Biden #Draghi - Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - aspettaaspetta : RT @dottorbarbieri: ??Il Presidente del Consiglio italiano, #Draghi, sta incontrando il Presidente USA, #Biden. (per abili solutori) https:… - WonderBa30 : RT @MarcoRizzoPC: Biden - Draghi. Questo non è un rapporto da alleati, bensì da subordinati. Serve immediatamente una iniziativa politica (… -