Dichiarazione 730 precompilata | online dal 23 maggio | istruzioni e scadenze

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni ter, l’originale data del 30 aprile, entro la quale doveva essere resa disponibile la7302022 è slittata a lunedì 232022. Lo spostamento a, di fatto, ha fatto slittare anche i termini per poter modificare e inviare il proprio 730 precompilato dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia. Rimane invece invariata la data entro la quale presentare la, ossia il 30 settembre 2022. Vediamo in dettaglio cosa cambia con le modifiche approvate al Sostegni Ter e quali sono leda tenere a mente per quest’anno.730: cosa cambia nel 2022 Le principali modifiche sulla730 di quest’anno ...

Ci siamo, mancano pochi giorni ancora ed il contribuente italiano potrà accedere al proprio precompilato, redditi 2022 (anno d'imposta 2021). La data da segnare è il 23 maggio 2022. Per accedervi, è necessario collegarsi all'area dedicata dell'Agenzia delle Entrate. La campagna per le dichiarazioni dei redditi entrerà nel vivo nel corso delle prossime settimane quando, dal 23 maggio sarà disponibile sul portale dell'Agenzia Entrate. Dal 23 maggio 2022 i contribuenti potranno accedere al Modello 730 precompilato. Quest'anno, l'avvio degli appuntamenti col fisco per le dichiarazioni fiscali 2022 partirà con un po' di ritardo.