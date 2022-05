Crotone | tensione alle stelle | calciatori aggrediti dopo la retrocessione

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La stagione delè stata molto negativa, il club calabrese è retrocesso nel campionato di Serie C nonostante le ambizioni di alta classifica alla vigilia dell’inizio del campionato. I tifosi non hanno gradito il rendimento della squadra e, nelle ultime ore, si è verificato un episodio da condannare. Isono statigiostrestite in occasione della festa patronale in città: almeno quattroavrebbero ricevuto violenze fisiche. La conferma è arrivata direttamente dalla società con un comunicato: “il Presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club, a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati nella serata di martedì, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue ...

Tensione altissima in casa #Crotone dopo la retrocessione: aggrediti i calciatori

