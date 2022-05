Come funziona davvero lo stop alle mascherine in aereo dal 16 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha aggiornato i suoi protocolli di sicurezza, ma l'obbligo di usare le mascherine dipende da regole nazionali e dalle scelte delle singole compagnie aeree Leggi su wired (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha aggiornato i suoi protocolli di sicurezza, ma l'obbligo di usare ledipende da regole nazionali e dscelte delle singole compagnie aeree

Advertising

gparagone : Con #TerzaDose 80% di copertura, anzi no: se trascorsi tre mesi, del 50%. [@TheLancet] Funziona come una ricarica… - AurelianoStingi : Da oggi Italia decade l’obbligo della mascherina. In luoghi chiusi, poco areati ed affollati la responsabilità dive… - mbx1900 : @marko988_ @agenziedistampa Anche. Ma bastava dire che facciamo chiamo i carabinieri e si fa spiegare da loro come funziona o si scansa? - ItaliaStartUp_ : Come funziona davvero lo stop alle mascherine in aereo dal 16 maggio - t4pesmaneskin : RT @blinkhbdl: 22:25 già si vota questi non hanno capito qui come funziona inserite subito monologo delirante di fiorello per educarli #eur… -