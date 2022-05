Cardarelli, la Cgil: Pazienti sulle barelle, oltre settanta in attesa di ricovero (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Al Cardarelli, dopo il trasferimento dei Pazienti presso altre strutture ospedaliere della zona collinare e la chiusura di uno dei due reparti Covid con utilizzo dei posti disponibili per il ricovero dei Pazienti in Pronto Soccorso/Osservazione Breve Intensiva sembra che la situazione sia migliorata, anche se continuano a persistere in barella tra i 70 e gli 80 Pazienti in attesa di ricovero presso l’area critica di emergenza”. E’ quanto si legge in una nota della Funzione Pubblica Cgil Area Metropolitana di Napoli. “E’ doveroso, a questo punto – afferma la Fp – che la Direzione Strategica Aziendale si faccia carico di accertare le responsabilità interne in merito a carenze organizzative e gestionali e assuma i conseguenti provvedimenti. La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Al, dopo il trasferimento deipresso altre strutture ospedaliere della zona collinare e la chiusura di uno dei due reparti Covid con utilizzo dei posti disponibili per ildeiin Pronto Soccorso/Osservazione Breve Intensiva sembra che la situazione sia migliorata, anche se continuano a persistere in barella tra i 70 e gli 80indipresso l’area critica di emergenza”. E’ quanto si legge in una nota della Funzione PubblicaArea Metropolitana di Napoli. “E’ doveroso, a questo punto – afferma la Fp – che la Direzione Strategica Aziendale si faccia carico di accertare le responsabilità interne in merito a carenze organizzative e gestionali e assuma i conseguenti provvedimenti. La ...

