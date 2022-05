Camera: Oggi Question time con Lamorgese, Franceschini e Cingolani (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Si svolge Oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulle misure per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere strutturale la misura della destinazione del 2 per mille dell'Irpef a favore delle associazioni culturali; sulle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di Castel dell'Ovo di Napoli, nell'ambito di un più ampio intervento a favore del "Borgo marinari"; sulle iniziative per la revoca della proposta ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell'Interno, Luciana, risponde a una interrogazione sulle misure per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro. Il ministro della Cultura, Dario, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere strutturale la misura della destinazione del 2 per mille dell'Irpef a favore delle associazioni culturali; sulle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di Castel dell'Ovo di Napoli, nell'ambito di un più ampio intervento a favore del "Borgo marinari"; sulle iniziative per la revoca della proposta ...

Advertising

elio_vito : Non ho partecipato oggi alla Camera al voto sul Presidenzialismo. Le riforme istituzionali sono necessarie e vanno… - Ettore_Rosato : La comunità di @ItaliaViva cresce e si allarga. Benvenuto a Bernardo Marino che da oggi entra nel gruppo alla Camera, buon lavoro! - Accadde_Oggi : 2016 – In Italia la Camera dei deputati approva in via definitiva la legge... #AccaddeOggi - ilaria_FMD : RT @fmdigitale: Buongiorno a tutti! Oggi #11maggio su - airone555 : RT @monicaciaburro: Purtroppo oggi la Camera ha bocciato la proposta di @GiorgiaMeloni e @FratellidItalia sul #presidenzialismo. Non mi stu… -