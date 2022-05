Buon compleanno Iniesta VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Per rivedere le sue giocate, ecco ilPer rileggere l’articolo sulla sua prima partita, vai all’articolo integrale L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

MarroneEmma : Buon compleanno a quel figo di @alecattelan ???? - acffiorentina : Buon compleanno, Lucas Martinez Quarta ???? Lascia i tuoi auguri per il Chino nei commenti ?? #ForzaViola ??… - GassmanGassmann : Buon compleanno Ettore! #EttoreScola 10 maggio 1931. ?? - marcoluci1 : RT @SocialArtistOF2: Tanti auguri di buon compleanno ad @alecattelan che oggi compie 42 anni. ?? - obsessedwithf1 : Buon compleanno yukinator ti adoro -

LA NAZIONE

Valentino! Lo stilista italiano, nato a Voghera l'11 maggio 1932, compie 90 anni: in pochi hanno influenzato, guidato e sorpreso il mondo della moda per oltre mezzo secolo come ha ...ai parrucchieri Zani: 55 anni di attività portati benissimo, dal fondatore Carlo al figlio Stefano (che è anche consigliere comunale), e oggi il giovane Massimiliano, "che da qualche ... Buon compleanno a don Giuseppe Oggi sono 96 candeline Tutto il Torino Football Club festeggia oggi il Responsabile dell'Area Tecnica Davide Vagnati che compie 44 anni. Tanti auguri! Con questo messaggio sul sito ufficiale il club granata ...Oggi, provate a immaginare la torta di compleanno dello stilista Valentino Garavani, con sopra 90 scintillanti candeline da spegnere: che emozione. Il couturier italiano ha scritto numerose pagine ...