Approfitta della sua fragilità per costringerla a prostituirsi e la minaccia: arrestata aguzzina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di Sabaudia costretta a prostituirsi, costantemente minacciata e oggetto di continui soprusi e angherie. La sua aguzzina una donna di Terracina che la teneva completamente sotto scacco. Una vicenda dai contorni surreali e terribili, che fa leva anche sulle debolezze psicologiche della vittima. Oggi però i militari della stazione di Sabaudia hanno messo la parola fine all’accaduto arrestando la 60enne terracinese. La donna è accusata del reato di sfruttamento della prostituzione aggravato dalle minacce, dall‘utilizzo dell’inganno e dallo stato di provocata minorazione psichica della vittima. Leggi anche: Paura a Sabaudia, frontale durante la gara di duathlon: gravi due ciclisti Le indagini dei militari Nello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna di Sabaudia costretta a, costantementeta e oggetto di continui soprusi e angherie. La suauna donna di Terracina che la teneva completamente sotto scacco. Una vicenda dai contorni surreali e terribili, che fa leva anche sulle debolezze psicologichevittima. Oggi però i militaristazione di Sabaudia hanno messo la parola fine all’accaduto arrestando la 60enne terracinese. La donna è accusata del reato di sfruttamentoprostituzione aggravato dalle minacce, dall‘utilizzo dell’inganno e dallo stato di provocata minorazione psichicavittima. Leggi anche: Paura a Sabaudia, frontale durante la gara di duathlon: gravi due ciclisti Le indagini dei militari Nello ...

