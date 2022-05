Antonio Medugno lancia una frecciatina a un’ex volto di Uomini e Donne? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole di Antonio Medugno In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Antonio Medugno. Da settimane infatti la vita sentimentale del tiktoker fa discutere il web. Come qualcuno saprà si è mormorato che l’ex Vippone prima del suo ingresso al GF Vip 6 abbia frequentato Giulia D’Urso, ex volto di Uomini L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato. Da settimane infatti la vita sentimentale del tiktoker fa discutere il web. Come qualcuno saprà si è mormorato che l’ex Vippone prima del suo ingresso al GF Vip 6 abbia frequentato Giulia D’Urso, exdiL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

blogtivvu : Antonio Medugno contro una ex di Uomini e Donne? Lo sfogo social non passa inosservato - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Antonio Medugno e Nathalie Caldonazzo, stanno insieme? Beccati mano nella mano... - Flavia_InTheSky : ca passat antonio medugno - DonnaGlamour : Antonio Medugno mano nella mano con Nathaly Caldonazzo: ecco cosa sta succedendo - Novella_2000 : Antonio Medugno avvistato mano nella mano con una sua ex coinquilina (FOTO) -