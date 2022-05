Aniasa - Soffrono breve termine e car sharing | mentre il lungo è più resiliente

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Giù le immatricolazioni per care rent-a-car, piùil noleggio a. Che beneficia anche del noleggio ai privati, arrivato ormai a quota 100.000 targhe (+55% di codici fiscali). Altro tema: la telematica che continua a essere centrale nella trasformazione in atto del settore, con ben 880.000 auto connesse nel 2021, che diventeranno oltre 920.000 quest'anno. Sono queste le principali risultanze della 21esima edizione del Rapporto, l'Associazione confindustriale che rappresenta il settore dei servizi di mobilità presentato oggi a Milano, per la prima volta, dal neo presidente Alberto Viano. Rispetto al 2019 si sono perse oltre 106.000 immatricolazioni, passando dalle 482.000 unità (auto e veicoli commerciali) alle 376.000 nel 2021, per un valore complessivo di 2,6 ...

al 90% per gli ibridi e al 60% per gli endotermici', questa è la posizione di. Mentre 'per il car sharing vorremmo che si eliminasse la tassa comunale sulle vetture condivise, l'Iva al 10%, ... Rapporto ANIASA sul noleggio: soffrono breve termine e car sharing, tiene il lungo termine Secondo i dati contenuti nel Rapporto 2022 di Aniasa, ha fatto bene il lungo termine mentre hanno sofferto il breve e il car sharing. Sono rallentate le ...Presentato a Milano il 21° rapporto dell'associazione confindustriale dei servizi di mobilità. Tra gli indicatori positivi il boom del noleggio ai privati ...