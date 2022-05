Alvino: “Fabian non rinnova. Vi svelo il futuro di Mertens. Cavani? Subito” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli parla dei rinnovi di Fabian Ruiz e Dries Mertens con il Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista, le posizioni dei due calciatori sono molto diverse. In questi giorni si è parlato di un avvicinamento tra Fabian Ruiz ed il Napoli grazie ad un incontro con De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma secondo Alvino non rinnoverà il proprio rapporto con la società partenopea: “Per Fabian Ruiz la fase è di totale stallo, non rinnoverà con il Napoli. Gli agenti vogliono portare il giocatore a scadenza naturale e poi piazzarlo a parametro zero“. In questo modo De Laurentiis perderebbe un’altra plusvalenza, insieme a quelle che si potevano realizzare con Hysaj e Insigne, giocatori che sono andati via senza ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carloa Radio Kiss Kiss Napoli parla dei rinnovi diRuiz e Driescon il Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista, le posizioni dei due calciatori sono molto diverse. In questi giorni si è parlato di un avvicinamento traRuiz ed il Napoli grazie ad un incontro con De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma secondonon rinnoverà il proprio rapporto con la società partenopea: “PerRuiz la fase è di totale stallo, non rinnoverà con il Napoli. Gli agenti vogliono portare il giocatore a scadenza naturale e poi piazzarlo a parametro zero“. In questo modo De Laurentiis perderebbe un’altra plusvalenza, insieme a quelle che si potevano realizzare con Hysaj e Insigne, giocatori che sono andati via senza ...

Advertising

napolipiucom : Alvino: 'Fabian non rinnova. Vi svelo il futuro di Mertens. Cavani? Subito' #CalcioNapoli #Cavani #FabianRuiz… - 1926_cri : Ha detto Alvino che non c'è stato nè ci sarà a breve un incontro con Fabian per il rinnovo. Le parti sono lontane p… - FianteAlighieri : @Guido17595958 Per me non è assolutamente ai livelli di Alvino o Auriemma , ma mi fa andare in bestia quando inizia… -