A2, paura in autostrada: pezzo metallico trafigge pullman carico di studenti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Momenti di paura questa mattina sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo. Un pullman delle Autolinee Curcio, carico di studenti diretti a una gita a Napoli, è stato colpito da un grosso pezzo di alluminio presente sull’asfalto. Ci sono feriti. Campania, paura sull’A2: pullman travolto da pezzo di alluminio Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’incidente è avvenuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Momenti diquesta mattina sull’A2, l’del Mediterraneo. Undelle Autolinee Curcio,didiretti a una gita a Napoli, è stato colpito da un grossodi alluminio presente sull’asfalto. Ci sono feriti. Campania,sull’A2:travolto dadi alluminio Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’incidente è avvenuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

antiinfluencer1 : @vogliazebra @queequeg1901 Odio che disturba gli altri e più forte di me. Vedete gente con la mascherina? Rispetto.… - GDS_it : Paura oggi sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un'auto - una #Porsche Cayenne - è andata improvvisamente in f… - Beltade : Stamattina molto sfigata e sto per mettermi in macchina in autostrada ho molta paura - PolitikFake : @PaoloRiva7 @VujaBoskov @ricpuglisi Se il limite minimo è 80kmh, in autostrada, non vedo perché chi ha paura o è in… - emrato : @LelaDipi @lucadg75 Io ho piede pesante, specialmente nel misto ??. Molti con le Tesla vanno 'piano' in autostrada,… -