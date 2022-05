Wanda Nara, il post allenamento è bollente: fisico pazzesco, manda tutti in tilt (Di martedì 10 maggio 2022) Attrice e showgirl piuttosto famosa; ecco tutto quello che bisogna sapere su Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Dalle esperienze televisive italiane alle fiction argentine fino ad arrivare a due importanti storie d’amore; andiamo a conoscere più nel dettaglio Wanda Nara, donna di infinita bellezza e fascino straordinario. InstagramNata il nove dicembre del 1986 a Buenos Aires, Wanda Nara è senza nessun tipo di dubbio uno dei volti più conosciuti per quanto riguarda il mondo dello spettacolo; in Argentina la ricordiamo per essere stata protagonista della fiction Golpe al corazón. Decisamente diverse, invece, le esperienze lavorative italiane; la showgirl, infatti, viene ricordata per essere stata ospite del programma calcistico Tiki Taka dove ha avuto una discussione molto accesa con ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 10 maggio 2022) Attrice e showgirl piuttosto famosa; ecco tutto quello che bisogna sapere su, moglie di Mauro Icardi. Dalle esperienze televisive italiane alle fiction argentine fino ad arrivare a due importanti storie d’amore; andiamo a conoscere più nel dettaglio, donna di infinita bellezza e fascino straordinario. InstagramNata il nove dicembre del 1986 a Buenos Aires,è senza nessun tipo di dubbio uno dei volti più conosciuti per quanto riguarda il mondo dello spettacolo; in Argentina la ricordiamo per essere stata protagonista della fiction Golpe al corazón. Decisamente diverse, invece, le esperienze lavorative italiane; la showgirl, infatti, viene ricordata per essere stata ospite del programma calcistico Tiki Taka dove ha avuto una discussione molto accesa con ...

Advertising

5Ricomincio : - Ceruzeko : RT @ZiGOSENS: @californiet @ChZiz_BamBam A ma sei tu? Credevo avessi messo una vecchia foto di wanda nara per far fumare gli interisti - ChZiz_BamBam : RT @ZiGOSENS: @californiet @ChZiz_BamBam A ma sei tu? Credevo avessi messo una vecchia foto di wanda nara per far fumare gli interisti - ZiGOSENS : @californiet @ChZiz_BamBam A ma sei tu? Credevo avessi messo una vecchia foto di wanda nara per far fumare gli interisti - EspositoSusana : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara in toppino viola?? ?????????? -