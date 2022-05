(Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il negoziato trae Russia al momento è congelato. Probabilmente è necessario che questa seconda fase della guerra si esaurisca perché possa riprendere. I russi nell’Est stanno provando a metterci pressione: appena capiranno che non ci riescono, diventeranno più realisti. Lo scambio di prigionieri, i corridoi umanitari e il ritorno dei nostri cittadini portati in Russia, invece, sono attività che proseguono”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Repubblica’, è Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky e capo della delegazione diplomaticaal tavolo delle. Sui tempi di una ripresa, precisa: “Può essere in qualsiasi momento. Basta che la Russia abbia unpiù adeguato rispetto a cosa sta accadendo dal punto di vista militare e di ...

Advertising

lifestyleblogit : Ucraina, negoziatore Kiev: 'Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista' - - lifestyleblogit : Ucraina, negoziatore Kiev: 'Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista' - - italiaserait : Ucraina, negoziatore Kiev: “Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista” - LocalPage3 : Ucraina, negoziatore Kiev: 'Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista' - fisco24_info : Ucraina, negoziatore Kiev: 'Trattative ferme, approccio Mosca sia più realista': (Adnkronos) - Secondo Mykhailo Pod… -

Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell'... Il caporusso assicura che la strada della trattativa non è chiusa, il presidente ...... nonostante le premesse, alla fine non ha dichiarato una mobilitazione generale per l'. Né ... IlPodoliak spiega oggi in un'intervista a Repubblica che sono cambiate le prospettive: "...Ore 11.45 - Kiev: colloqui interrotti dopo scoperta dei crimini sui civili I colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina sono stati «interrotti dopo la scoperta dei crimini sui civili»: lo ha detto in ...A parlare in un’intervista a Repubblica è Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Zelensky e capo della delegazione diplomatica ucraina al tavolo delle trattative. Con il ...