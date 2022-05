Totti non ci sta: "Roma, troppi episodi arbitrali a sfavore. Andrò a Tirana per la finale" (Di martedì 10 maggio 2022) Roma - Francesco Totti è stato l'ospite insieme a Vieri della presentazione della finale di Coppa Italia Frecciarossa . L'ex capitano della Roma questa mattina ha preso parte all'evento presso la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022)- Francescoè stato l'ospite insieme a Vieri della presentazione delladi Coppa Italia Frecciarossa . L'ex capitano dellaquesta mattina ha preso parte all'evento presso la ...

Advertising

mar_aie : RT @Ern4Pel: “E' tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì a Tirana vogl… - Ern4Pel : “E' tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì a… - ElioFx76 : @acessij93 Anche tanti calciatori che hanno vinto il mondiale del 2006 come PIRLO TOTTI E DEL PIERO , hanno e fanno… - filippoASR1927 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Totti: 'Sarò a Tirana, la Roma vuole alzare la Coppa. Per domani non c'è una favorita' - anima_juventina : @idirinho_93 Poi ci stanno i vari Luca Totti e Gianni Bianco che sanno solo starnazzare. C'è pure Max Montaina, ma… -