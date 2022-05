Totti: «La Roma penalizzata dagli arbitri. Sul VAR dico questo» (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco Totti, ex giocatore della Roma, ha parlato a margine di un evento di Trenitalia per la Coppa Italia sugli errori arbitrali subiti dai giallorossi Francesco Totti, ex giocatore della Roma, ha parlato a margine di un evento di Trenitalia per la Coppa Italia sugli errori arbitrali subiti dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: «Fiorentina Roma? L’episodio ha danneggiato i giallorossi. Se il VAR non aiuta in queste situazioni diventa tutto più complicato. Solo uno dei tanti episodi contro la Roma». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco, ex giocatore della, ha parlato a margine di un evento di Trenitalia per la Coppa Italia sugli errori arbitrali subiti dai giallorossi Francesco, ex giocatore della, ha parlato a margine di un evento di Trenitalia per la Coppa Italia sugli errori arbitrali subiti dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: «Fiorentina? L’episodio ha danneggiato i giallorossi. Se il VAR non aiuta in queste situazioni diventa tutto più complicato. Solo uno dei tanti episodi contro la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SerieA : Che viaggio in @LeFrecce in compagnia di @Totti, @vieri_bobo, @OfficialCiro e degli @GliAutogol ?? Fermata Roma Term… - marcoconterio : ?? @TuttoMercatoWeb a Roma ?? Ci siamo: -1 a #InterJuventus La Coppa Italia è a Roma. A Termini con @vieri_bobo… - marcoconterio : ???? Francesco #Totti e la finale di Conference League della #Roma 'È fondamentale alzare un trofeo, andremo combatte… - cn1926it : #Ugolini: “L’addio di #Insigne al #Napoli poteva essere come quello di #Totti alla #Roma” - CalcioNews24 : ??#Totti parla dei torti arbitrali subiti dalla #Roma ?? -