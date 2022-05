Stefano Cappellini, chi è il marito di Monica Giandotti: dalla carriera alla vita privata (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2002 ha preso parte a Exir (sempre come autore) su La7. Cappellini lavora anche come Web ... Monica Giandotti ha esordito come giornalista su Canale10 e nel 2003 è diventata conduttrice del Tg ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 10 maggio 2022) Nel 2002 ha preso parte a Exir (sempre come autore) su La7.lavora anche come Web ...ha esordito come giornalista su Canale10 e nel 2003 è diventata conduttrice del Tg ...

Advertising

GiorgioCavall14 : Dire che tutti quelli che sono per la pace sono putiniani è una caricatura. Però tutti i sinceri democratici dovreb… - PiazzapulitaLA7 : «Dire che tutti quelli che sono per la pace sono putiniani è una caricatura. Però tutti i sinceri democratici dovre… - resistenzasvran : Stefano Cappellini: “Chi è democratico dovrebbe essere per l'autodeterminazione di un popolo - blondic69 : @il_cappellini Caro Stefano, ho del materiale per te... l'Italia è scivolata a n. 57 della classifica Press Freedom… - valtaro : #Stefano Cappellini: “Chi è democratico dovrebbe essere per l’autodeterminazione di un popolo… -