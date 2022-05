Spagna | rimossa la direttrice dell’intelligence per i casi di spionaggio con Pegasus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Il governo spagnolo ha destituito ladell’agenzia di intelligence Cni (Centro Nacional de Inteligencia), Paz Esteban a seguito di duedistinti didi cellulari di politici. Lo riportano i media spagnoli e l’annuncio ufficiale del governo è atteso per oggi. La decisione arriva dopo che Esteban la scorsa settimana, parlando a porte chiuse in una commissione del Parlamento spagnolo, ha ammesso che la sua agenzia aveva violato legalmente i telefoni di sette separatisti catalani a seguito di autorizzazione giudiziaria. L’agenzia, inoltre, è nel mirino anche per le recenti rivelazioni da parte del governo da cui è risultato che i cellulari del primo ministro Pedro Sanchez e del ministro della Difesa erano stati ‘infettati’ con lo spywareda una potenza “straniera”. Esteban, 64 anni, a luglio ...