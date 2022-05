Roma, Totti: «A Tirana ci sarò. Ieri ennesimo torto arbitrale» (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così del possibile futuro della squadra giallorossa. Le dichiarazioni Francesco Totti non poteva non parlare della sua Roma nell’evento organizzato da Frecciarossa alla quale ha presenziato. Le parole riprese da tmw. CONFERENCE – «E’ tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. andrò anche io a Tirana». TORTI ARBITRALI – «Quello che abbiamo visto Ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore della Roma: non siamo qui a recriminare ma se il VAR non aiuta l’arbitro tutto diventa più complicato». MIGLIORARE LA Roma – «Con gli acquisti giusti, mirati. C’è uno dei più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Francesco, ex capitano della, ha parlato così del possibile futuro della squadra giallorossa. Le dichiarazioni Francesconon poteva non parlare della suanell’evento organizzato da Frecciarossa alla quale ha presenziato. Le parole riprese da tmw. CONFERENCE – «E’ tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì avogliosi e combattenti fino alla fine. andrò anche io a». TORTI ARBITRALI – «Quello che abbiamo vistoè stato uno dei tanti episodi a sfavore della: non siamo qui a recriminare ma se il VAR non aiuta l’arbitro tutto diventa più complicato». MIGLIORARE LA– «Con gli acquisti giusti, mirati. C’è uno dei più ...

Advertising

marcoconterio : ?? @TuttoMercatoWeb a Roma ?? Ci siamo: -1 a #InterJuventus La Coppa Italia è a Roma. A Termini con @vieri_bobo… - solehmi_ : RT @ReteSport: ?? #Totti: “Roma, ieri ennesimo episodio arbitrale a sfavore. Andrò a Tirana per la finale” - VIDEO #ASRoma #ReteSport htt… - SportRepubblica : Totti: 'Troppi errori arbitrali contro la Roma. Sarò a Tirana per la finale' - glooit : Totti 'con Fiorentina ancora episodio a sfavore Roma' leggi su Gloo - summa57 : RT @romanewseu: Totti: “Sarò a Tirana per sostenere la Roma, fondamentale alzare un trofeo” ?? -