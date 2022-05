Quarta dose, Speranza: “Numeri devono necessariamente crescere” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ in corso un altro pezzo di campagna” vaccinale contro Covid-19, quello sulla Quarta dose per over 80, ospiti delle Rsa e 60-79enni con patologie che li rendono vulnerabili. Una fase “che io ritengo particolarmente rilevante e i cui Numeri devono necessariamente crescere nelle prossime settimane”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all’evento ‘SocioTechLab. La tecnologia che fa bene alle persone’, promosso da Spi Cgil. Proprio al sindacato, rivolgendosi alla platea, il ministro ha chiesto auto “per il tipo di rapporto che questa sala ha con la fascia più fragile della nostra popolazione. Vi chiediamo una mano perché la vostra rete sul territorio è una rete essenziale che può aiutarci a coinvolgere tante di ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ in corso un altro pezzo di campagna” vaccinale contro Covid-19, quello sullaper over 80, ospiti delle Rsa e 60-79enni con patologie che li rendono vulnerabili. Una fase “che io ritengo particolarmente rilevante e i cuinelle prossime settimane”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, intervenendo all’evento ‘SocioTechLab. La tecnologia che fa bene alle persone’, promosso da Spi Cgil. Proprio al sindacato, rivolgendosi alla platea, il ministro ha chiesto auto “per il tipo di rapporto che questa sala ha con la fascia più fragile della nostra popolazione. Vi chiediamo una mano perché la vostra rete sul territorio è una rete essenziale che può aiutarci a coinvolgere tante di ...

NicolaPorro : L'annuncio dei vertici dell'#Aifa: non basteranno tre #vaccini, cosa c'è all'orizzonte ?? - AlexBazzaro : Speranza: 'Sul Covid obblighi caduti ma non abbassiamo la guardia. Correre sulla quarta dose' Caro Ministro, con i… - Open_gol : La terza dose protegge almeno fino a sette mesi, mentre la quarta aumenta l’efficacia contro l’ultima variante Covid - LuigiF97101292 : RT @ImolaOggi: Covid - Toscana Pd, Giani: 'La vaccinazione ha dato ottimi risultati. Il tasso di positività è in crescita. Tra settembre-ot… - leone52641 : RT @ImolaOggi: Covid - Toscana Pd, Giani: 'La vaccinazione ha dato ottimi risultati. Il tasso di positività è in crescita. Tra settembre-ot… -