Noleggio - Federconsumatori lancia l' allarme sui rincari | a giugno +67%

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 maggio 2022)l'sul continuo rincaro delle tariffe per l'autoin vista della stagione estiva in Italia. "Molti cittadini hanno cominciato a pianificare le vacanze, così da approfittare delle offerte più vantaggiose e rientrare nel budget disponibile, sempre più ristretto. Nessuno, infatti, vorrebbe rinunciare a qualche giorno di relax, ma ad intralciare i programmi delle famiglie concorrono i: non solo quelli dei costi energetici e dei carburanti, anche ilauto non frena la sua corsa", sottolinea l'associazione, facendo riferimento ai dati del monitoraggio condotto dall'Osservatorio Nazionaledopo le denunce di aumenti "incredibili" presentate da molti cittadini. In particolare, nella settimana dal 20 al 26 ...