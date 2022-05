Napoli-Genoa | già esauriti i biglietti della Curva B superiore

Advertising

sscnapoli : ?? Biglietti #NapoliGenoa promo speciale: porta un amico allo stadio, il secondo biglietto lo paghi la metà e raddop… - infoitsport : Auriemma: 'Sogno gemellaggio Napoli-Salernitana. Battiamo il Genoa per salvare i granata' - m_fabiosixthree : RT @AscioneMauri: @tcarapezza Napoli genoa è domenica alle 15.. Se dovessero anticipare l inter sarebbe l ennesima vergogna.... Il Milan a… - sscalcionapoli1 : Napoli-Genoa, buon ritmo di vendita: esauriti i biglietti di Curva B superiore - cn1926it : #NapoliGenoa, biglietti già in vendita con una “speciale” promozione: i dettagli -

Sono stati acquistati già 500 titoli di accesso, nei primi due giorni, dai supporter del Grifo per la trasferta di. Tifosiallo stadio Maradona La vendita dei biglietti Settore Ospiti ("Tribuna Ospiti") per i residenti nella provincia di Genova è riservata ai possessori di tessera del tifoso Dna ......00 Marsiglia - Feyenoord 0 - 0 CALCIO - SERIE A 18:45 Inter - Empoli 4 - 2 21:00- Juventus 2 ...30 Sassari - Virtus Bologna 108 - 73 CALCIO - SERIE A 15:00 Torino -0 - 1 18:00 Sassuolo - ...ForzAzzurri.net - Procede spedita la vendita dei biglietti per l'ultima gara stagionale degli azzurri al Maradona La vendita dei biglietti per la gara di campionato tra ...Sinceramente - ha ammesso il giornalista ai microfoni di Radio Marte - non capisco l'astio di certe frange, soprattutto a Salerno: a Napoli, infatti, della Salernitana ne parlano con simpatia.