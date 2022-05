Libano alla vigilia delle elezioni che non cambieranno nulla, tra crisi e sfiducia (Di martedì 10 maggio 2022) La crisi morde, il Paese è in default, schiacciato sotto il peso dell’indebitamento. Il Libano, la “perla del Mediterraneo”, e la sua capitale Beirut, famosa per le luci che la illuminavano prima che sprofondasse nel baratro a causa della corruzione della classe dirigente, dei debiti in valuta estera e della complessa situazione geopolitica, si sono trasformati in un buio agglomerato di palazzi, all’ombra dei quali matura la ribellione della popolazione. I cittadini accusano la politica dello stato delle cose ma non avanzano proposte innovative o candidature in grado di cambiare il sistema. Le elezioni, previste per il prossimo 15 maggio, avrebbero potuto essere il giusto banco di prova per la “thaoura”, il movimento di contestazione nato nell’ottobre 2019. Ma le liste collegate alla rivolta popolare ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) Lamorde, il Paese è in default, schiacciato sotto il peso dell’indebitamento. Il, la “perla del Mediterraneo”, e la sua capitale Beirut, famosa per le luci che la illuminavano prima che sprofondasse nel baratro a causa della corruzione della classe dirigente, dei debiti in valuta estera e della complessa situazione geopolitica, si sono trasformati in un buio agglomerato di palazzi, all’ombra dei quali matura la ribellione della popolazione. I cittadini accusano la politica dello statocose ma non avanzano proposte innovative o candidature in grado di cambiare il sistema. Le, previste per il prossimo 15 maggio, avrebbero potuto essere il giusto banco di prova per la “thaoura”, il movimento di contestazione nato nell’ottobre 2019. Ma le liste collegaterivolta popolare ...

