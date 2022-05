Isola | Mercedesz Henger ha un fidanzato che l’aspetta? I dubbi degli utenti sul suo avvicinamento ad Edoardo 

(Di martedì 10 maggio 2022)da pochi giorni è sbarcata sull’dei Famosi. La figlia di Evaè alla sua seconda partecipazione ed è arrivata naturalmente a giochi già in corso. LEGGI ANCHE: —dei famosi, Maria Laura lo dice non credendo di essere in diretta: quella frase ad Alessandro La sua “missione” in quanto naufraga sarebbe quella di conquistare Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi, ma proprio a riguardo c’è chi nutre più di una perplessità su, e sugli affetti che potrebbe aver lasciato temporaneamente in sospeso a casa.è fidanzata? Alcuni infatti sospettano cheabbia unfuori ad aspettarla, e che il suo interesse verso Edoardo sia cotsruito ...

Advertising

__misscarmela : Scusate ma veramente credevate che Mercedesz fosse andata sull'#isola per fidanzarsi con Edoardo? Non era evidente… - zazoomblog : Isola Eva Henger difende Mercedesz e attacca gli hater della figlia - #Isola #Henger #difende #Mercedesz - mattino5 : SCOOP a #Mattino5: Mercedesz sarebbe già impegnata ?? Ecco le foto con un uomo misterioso prima di volare sull'… - magda49636420 : RT @Elaman58: Giustamente il gruppo e Guendalina accusano Maria Laura di essere disinteressata e di puntare alla coppia... Mercedesz fa la… - Bea45929688 : Perché a lei davvero interessa Edoardo????????????? #mercedesz #isola -

La Henger spegne le polemiche sulla figlia Eva, incalzata da Barbara D'Urso, ha dichiarato: La Henger ha sottolineato di essere stata lei a chiedere adi partire per l'dei Famosi . ...Manco il tempo di entrare in studio che minaccia: benvenuti all''dove tutto può cambiare ed ... E infuriano le polemiche anche sullo sbarco diHenger, la figlia dell'ex pornostar Eva che ...Proprio per questo motivo sono in tanti ad aver criticato Mercedesz Henger, la figlia di Eva, che pochi giorni dopo l'incidente della madre è entrata come concorrente all'Isola dei famosi. Tanti i ...Dopo che sua figlia è stata travolta dalle critiche per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi nonostante le condizioni della madre, Eva Henger si sente in colpa ...