Isola 16, Mercedesz Henger sta mentendo? Parla il paparazzo a Mattino 5: "È impegnata da diverso tempo con Fulvio" (Di martedì 10 maggio 2022) Tra gli ultimi naufraghi sbarcati sulle spiagge caraibiche dell'Honduras c'è anche Mercedesz Henger, nota per aver già partecipato a L'Isola dei Famosi nel 2016 e per la sua lunga relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi. La bionda influencer, dopo la prima esperienza nel reality, ha deciso di rimettersi in gioco e la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso in Playa Palapa nelle vesti di Conquistadora, al fianco di Maria Laura Devitis e Fabrizia Santarelli. Sin da prima del suo arrivo in Honduras, Mercedesz aveva svelato di avere un interesse per Edoardo Tavassi e di essere attratta dagli uomini in grado di farla ridere, la Henger, inoltre aveva aggiunto di essere assolutamente single e pronta ad innamorarsi di nuovo. Stando ad alcuni rumors emersi nella puntata odierna di Mattino

