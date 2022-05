Inzaghi | tre partite per giocarsi il futuro

Advertising

pino_nostro : RT @rosalinobove: @GFI65 Presente. La lezione di cosa? Di tre passaggi da parte degli avversari? Di un liscio del portiere dell’Inter? Di 2… - nuvolanza : È facile.. #conte ha abbandonato e uno che abbandona non va rimpianto.. #inzaghi tolto tre top sta facendo un gran… - EzioChiarelli : @FBiasin Su cui dovrà lavorare. Vero che l’Inter e’ più forte del Milan, ma Pioli, che ha fatto un lavoro eccezion… - r_campix : @sunday_ky @heyjude_90 Nessuno dei tre vale Inzaghi, secondo me - tuttointer24 : Inter, parla Martinez: “Non possiamo arrenderci ora, mancano tre gare importanti” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -

... la Supercoppa e punta ora a Coppa Italia e scudetto di Mattia Todiscopartite per giocarsi tutto. Coppa Italia, scudetto, futuro. Simonepuò diventare l'allenatore più vincente della ...... Juve e Inter hanno già giocato contro inoccasioni: due volte in campionato (1 - 1 a Milano e 0 - 1 a Torino) e in Supercoppa Italiana, conquistata dalla compagine guidata da Simone. ...Inter, domani la finale di Coppa Italia con la Juve poi l’assalto al Milan capolista per lo scudetto: il rinnovo balla in 270 minuti ...Uno dei motivi per cui l'Inter può ben sperare in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì sera all'Olimpico, porta il nome di Simone Inzaghi, bestia nera dei bian ...