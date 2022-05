Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus: “Per noi è una finale, è stata una grandissima stagione”” (Di martedì 10 maggio 2022) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus: “Per noi è una finale” Cosa farà la differenza domani? “E’ motivo di grande orgoglio essere qui. Sarà una partita trasmessa in tutto il mondo, importantissima. Una finale. Per me non ci sono ricette ben precise per vincerle. Vanno giocate con corsa, aggressività, determinazione sapendo che avremo un avversario molto forte di fronte e dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo della stagione”. Vi giocate la stagione: cosa ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022) Simoneha parlato in conferenza stampadelladi Coppa Italia tra. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.di: “Per noi è una” Cosa farà la differenza domani? “E’ motivo di grande orgoglio essere qui. Sarà una partita trasmessa in tutto il mondo, importantissima. Una. Per me non ci sono ricette ben precise per vincerle. Vanno giocate con corsa, aggressività, determinazione sapendo che avremo un avversario molto forte di fronte e dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo della”. Vi giocate la: cosa ...

