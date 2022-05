Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di martedì 10 maggio 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Le grandi domande del giorno dopo. Risposta: Significa che il green pass non è servito a nulla. - borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - borghi_claudio : Chi si straccia le vesti per un'opinione di un mio collega difforme verso la posizione finalmente raggiunta dalla L… - andy43805264 : @fratotolo2 @Tommasolabate Tirerà fuori qualcos’altro… Ma se tanto mi dà tanto sarà inutile ancor più del Green pass - Davide70405052 : RT @Rosalba_Falzone: Appena scade il super green pass, i docenti buttati fuori dalle classi, come fossero degli appestati. Succede solo per… -