Advertising

Golssip

Un'intervista aStella, segretaria generale della Camera del Lavoro di Savona aprirà la ... L'intervista condotta da Antonio, si focalizzerà sui temi più attuali dell'economia savonese, ...Tra le "Azzurre" più famose, citiamo ad esempio Federica Schievenin (Nicolò Barella),(Stefano Sensi), Jessica Aidi (Marco Verratti), Jenny Darone (Lorenzo Insigne), Ginevra Sozzi (... Giulia Amodio e Sensi alle prese con la figlia: “La mattinata non è cominciata bene” La moglie del giocatore della Samp ha raccontato di un piccolo problemino avuto mentre aveva lasciato la figlia al marito ...Carolina Stramare è già pronta per l'estate 2022 e sui social network mostra look in total white, conquistando un notevole ...