Fss | Ronchi | a Roma inceneritore serve insieme a riduzione e riciclo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)– “Unper la Provincia di, data la grande quantità di rifiuti prodotta,, ma soload un programma di misure su tutti gli aspetti della produzione e gestione dei rifiuti, con una valutazione, più attenta e fondata, della quantità da smaltire e della tecnologia da impiegare”. Così Edo, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sulla crisi dei rifiuti a, in una nota. “La città metropolitana di(la provincia) ha 4,2 milioni di abitanti e ha prodotto, nel 2020, 2.158.000 tonnellate di rifiuti”, spiega Edo, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. “Nel 2021 la produzione dei rifiuti è aumentata a circa 2.250.000 (stima ,non definitiva)- elenca- La ...