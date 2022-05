Fagagna rende omaggio a Robert Miles

(Di martedì 10 maggio 2022) Un gruppo di compaesani e affezionati amici, ha messo in piedi un comitato che possa valorizzare l’avventura artistica e umana di, al secoloo Concina. Ricevuto l’interesse del comune a dedicare una piazza all’illustre concittadino, oltre ad iniziative collaterali che possano far conoscere la sua figura e fungere da collettore per i numerosi fan, sparsi in tutto il mondo, un gruppo di persone s’è mosso. Su sollecitazione del padre, Albino (la madre, Antonietta, è mancata di recente), il comitato s’è dato una struttura, con presidente Alessandro Ditta e vicepresidente il musicista e didatta, Gabriele Saro. Ne fanno parte DJ, giornalisti, musicisti, pubblicitari, amici ed estimatori. Il 9 maggio di cinque anni fa, nel 2017, ci lasciava, Dj e produttore friulano (di ...

