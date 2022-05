E così Breton e Musk ci hanno detto che non ci saranno problemi tra Twitter e il DSA

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 10 maggio 2022) Nello stesso giorno in cui veniva approvato il Digital Services Act che prevede, per i Paesi dell’Unione Europea, una regolamentazione atta a eliminare qualsiasi tipo di contenuto illegale sulle piattaforme digitali (tra social network e motori di ricerca), Elonacquistava. E mai incrocio fu più provvidenziale. Da un lato, l’Unione Europea specificava che la moderazione sulle piattaforme social dovrà essere molto più efficace; dall’altro Elonsi faceva promotore del cosidfree speech sottolineando come il meccanismo del ban permanente sufosse da considerare inadatto al suo scopo. In questa duplice visione, si è venuta a innescare – inevitabilmente – una piccola polemica d’attrito tra le istituzioni UE e lo stesso. Il commissario Thierry ...