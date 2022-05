Draghi incontra Biden: nei dossier le forniture di gas e più spazio per i negoziati europei sull’Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi viene ricevuto nello studio ovale della Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In programma alle 20 ora italiana ci sono 60 minuti di incontro faccia a faccia tra i due leader. Ma, come spiega il Corriere, il premier italiano per Washington non rappresenta solo un alleato prezioso – con cui viene rinnovata una vicinanza politica dopo le «escursioni» geopolitiche verso Pechino dei governi Conte. Draghi per Biden è anche un economista di peso che ha avuto un ruolo non secondario nel confezionare alcune delle sanzioni contro Mosca, come quelle contro la Banca centrale di Putin. E soprattutto un leader europeo diventato interlocutore privilegiato anche sulle dinamiche di riforma dell’Unione e delle sue posizioni di politica estera. Nel colloquio si parlerà di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Oggi il presidente del Consiglio Marioviene ricevuto nello studio ovale della Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Joe. In programma alle 20 ora italiana ci sono 60 minuti di incontro faccia a faccia tra i due leader. Ma, come spiega il Corriere, il premier italiano per Washington non rappresenta solo un alleato prezioso – con cui viene rinnovata una vicinanza politica dopo le «escursioni» geopolitiche verso Pechino dei governi Conte.perè anche un economista di peso che ha avuto un ruolo non secondario nel confezionare alcune delle sanzioni contro Mosca, come quelle contro la Banca centrale di Putin. E soprattutto un leader europeo diventato interlocutore privilegiato anche sulle dinamiche di riforma dell’Unione e delle sue posizioni di politica estera. Nel colloquio si parlerà di ...

