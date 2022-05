David Luiz in versione attaccante, il risultato non è positivo: il pallone nello spazio, il VIDEO parodia (Di martedì 10 maggio 2022) David Luiz è concentrato sulla stagione in corso, il difensore ha deciso di tornare in Brasile al Flamengo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Vitoria, Benfica, Chelsea, Psg, ancora Blues, Arsenal e Flamengo. Attualmente gioca in Brasile e si sta dimostrando un calciatore prezioso, ma solo in difesa. In zona realizzativa continua a confermare tutte le difficoltà, un VIDEO è diventato virale. Il Flamengo è sceso in campo nella partita del campionato brasiliano contro il Botafogo, sconfitta casalinga con il risultato di 0-1 con gol di Erison al 51?. David Luiz ha avuto sul piede l’occasione per timbrare il cartellino, ma il tiro è finito alle stelle. Le immagini sono diventate una parodia, il pallone calciato dal brasiliano è arrivato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022)è concentrato sulla stagione in corso, il difensore ha deciso di tornare in Brasile al Flamengo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Vitoria, Benfica, Chelsea, Psg, ancora Blues, Arsenal e Flamengo. Attualmente gioca in Brasile e si sta dimostrando un calciatore prezioso, ma solo in difesa. In zona realizzativa continua a confermare tutte le difficoltà, unè diventato virale. Il Flamengo è sceso in campo nella partita del campionato brasiliano contro il Botafogo, sconfitta casalinga con ildi 0-1 con gol di Erison al 51?.ha avuto sul piede l’occasione per timbrare il cartellino, ma il tiro è finito alle stelle. Le immagini sono diventate una, ilcalciato dal brasiliano è arrivato ...

Advertising

CalcioWeb : Il tiro di #DavidLuiz arriva... nello spazio: la giocata del difensore diventa una parodia | VIDEO - Sport_Fair : #DavidLuiz in versione attaccante: il risultato non è positivo, la giocata del difensore diventa virale sul web | V… - HasanAliMhmd : No Bonucci No Chiellini No Barzagli No Cannavaro No Lucio No Varane No Pepe No Carvalho No Vidic No David Luiz No G… - rhuanlinhares : RT @CentralBotafogo: HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAHAAHHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH… - BIRIBA7UP : RT @widwario: @UOLEsporte hahahahahahahahahahahahahahahahahahagahagagafkqpxhowkwpgjbeoxhajoavtkco deve ter sido o VAR que mandou o David L… -