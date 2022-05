Concorsi TUA Abruzzo, in arrivo più di 100 assunzioni (Di martedì 10 maggio 2022) In arrivo più di 100 assunzioni con i prossimi Concorsi TUA Abruzzo: negli ultimi giorni è stato presentato il Piano strategico degli investimenti 2022-2024, il quale, secondo il presidente Granfranco Giuliante, “vuole essere contestualmente un punto di approdo e di partenza per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda Unica. Sono ben 115 milioni di euro investiti per la collettività della regione Abruzzo. TUA, dunque, si rinnova e accoglie le nuove sfide del mercato, arricchendo l’organico di nuove risorse umane, pronte per concretizzare un futuro possibile”. Il contenuto del Piano strategico degli investimenti del prossimo triennio è stata diffusa dalla stessa azienda abruzzese tramite un comunicato stampa, in cui si annuncia l’obiettivo di rilanciare il trasporto pubblico ponendo al centro della sua ... Leggi su leggioggi (Di martedì 10 maggio 2022) Inpiù di 100con i prossimiTUA: negli ultimi giorni è stato presentato il Piano strategico degli investimenti 2022-2024, il quale, secondo il presidente Granfranco Giuliante, “vuole essere contestualmente un punto di approdo e di partenza per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda Unica. Sono ben 115 milioni di euro investiti per la collettività della regione. TUA, dunque, si rinnova e accoglie le nuove sfide del mercato, arricchendo l’organico di nuove risorse umane, pronte per concretizzare un futuro possibile”. Il contenuto del Piano strategico degli investimenti del prossimo triennio è stata diffusa dalla stessa azienda abruzzese tramite un comunicato stampa, in cui si annuncia l’obiettivo di rilanciare il trasporto pubblico ponendo al centro della sua ...

