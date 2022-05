Colleferro | 65enne trovato con involucri cocaina | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma – L’uomo, noto ai militari dell’Arma per i suoi precedenti specifici, è stato fermato nel centro cittadino e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è statoin possesso di 2contenenti 15 grammi di, un bilancino di precisione, 46 grammi di sostanza da taglio (mannite) e 295 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le analisi tossicologiche effettuate sullo stupefacente sequestrato hanno evidenziato che con la sostanza si sarebbero potute confezionare fino a 250 dosi. L’arresto delè stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria veliterna che ne ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma. (Agenzia Dire)