CM Punk | “Bischoff | vecchio bastardo | fatti da parte!”

(Di martedì 10 maggio 2022) CMha debuttato tra lo stupore generale in AEW in quel id agosto. Fin da quel momento è subito salito ai vertici della compagnia, tant’è che a fine maggio avrà la sua prima chance titolata contro il campione Page. In questi ultimi giorni Ericha accusato la AEW di essere noiosa per non portare avanti storyline interessanti. Di recente c’era anche stato un dibattito tra i due sulla presenza tutt’oggi dei fan occasionali.ha rincarato la dose con pesanti offese in direzione di Eric. “da parte…” “La fanbase del wrestling su twitter dovrebbe smettere di dare importanza alle parole di unche dice solo stronzate. Hanno avuto importanza in passato, ora è arrivato il momento di sparire nell’oblio con i loro podcast pieni di ego. Statemi a sentire…“

