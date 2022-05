C’è un limite allo sviluppo? Uno studio trent’anni fa affrontava il tema, ora possiamo andare oltre (Di martedì 10 maggio 2022) Vi viene in mente un libro pubblicato nel ventesimo secolo del quale ci ricordiamo ancora? Non ce ne sono tanti, ma uno ha lasciato una traccia così importante che ne celebriamo quest’anno il cinquantenario. E’ il libro del 1972 intitolato I Limiti dello sviluppo. Il titolo originale in inglese era I Limiti alla Crescita e ne avevo già parlato tre anni fa su il fattoquotidiano.it. Forse ve ne ricordate anche voi: I Limiti dello sviluppo era lo studio che diceva che l’economia non poteva continuare a crescere per sempre. E non solo questo: diceva anche che se continuavamo a sfruttare le risorse naturali e a non preoccuparci dell’inquinamento, le cose avrebbero cominciato ad andare piuttosto male. Anzi, parecchio male. Quando? I calcoli presentati nel libro dicevano che i nodi sarebbero venuti al pettine durante i primi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Vi viene in mente un libro pubblicato nel ventesimo secolo del quale ci ricordiamo ancora? Non ce ne sono tanti, ma uno ha lasciato una traccia così importante che ne celebriamo quest’anno il cinquantenario. E’ il libro del 1972 intitolato I Limiti dello. Il titolo originale in inglese era I Limiti alla Crescita e ne avevo già parlato tre anni fa su il fattoquotidiano.it. Forse ve ne ricordate anche voi: I Limiti delloera loche diceva che l’economia non poteva continuare a crescere per sempre. E non solo questo: diceva anche che se continuavamo a sfruttare le risorse naturali e a non preoccuparci dell’inquinamento, le cose avrebbero cominciato adpiuttosto male. Anzi, parecchio male. Quando? I calcoli presentati nel libro dicevano che i nodi sarebbero venuti al pettine durante i primi ...

