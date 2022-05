(Di martedì 10 maggio 2022) La dama di Uomini e Donne ècontattata telefonicamente dal CorriereSera e ha detto la sua in merito alle parolestilista. Un nuovo comunicato stampa del marchio di moda è apparso per chiarire la situazione. L'articolo proviene da DireDonna.

neetally : @cammarata_lee Ah, quindi la sorella è una vipps di Uomini e donne. Ma ditelo prima che mi vado a mettere la cravat… - Novella_2000 : Catia Franchi rompe il silenzio e dice la sua sulle parole della sorella Elisabetta - infoitinterno : Catia Franchi sulle dichiarazioni della sorella: “Elisabetta è stata fraintesa” - GramsciAG : RT @Maxtom49: Scusate ma nella frase assumo solo donne anta così lavorano h24 che cosa c'è che può essere frainteso? #Franchi - Maxtom49 : Scusate ma nella frase assumo solo donne anta così lavorano h24 che cosa c'è che può essere frainteso? #Franchi -

L'imprenditrice Elisabettaattaccata duramente per le dichiarazioni sulle assunzioni di donne over ......cosìfa solo male alla sua azienda . Il suo target di riferimento sono le giovani donne...". "È stata fraintesa" A difendere la proprietaria del marchio Betty Blue pensa la sorella, "...UeD, arriva la terribile confessione di un'amatissima dama del trono over di Canale 5: "ho scoperto di avere un tumore". Fan increduli ...Adesso, a intervenire dopo l’accaduto, è stata la sorella della stilista Catia Franchi. Quest’ultima ha preso le sue difese e ci ha tenuto a esprimere il proprio pensiero. Catia Franchi abbiamo avuto ...