Borse Ue frenano sul finale | Milano +1% con balzo Bper Spread sotto 200

(Di martedì 10 maggio 2022) Sul Ftse Mib debole Saipem, in evidenza le banche. Petrolio ancora in ribasso. Il rendimento del decennale italiano appena sopra il 3%

... ma gli indicisul finale insieme a Wall Street, che già si concentra sulla pubblicazione ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è ...leggi anche La Cina è in affanno: nuovi datila potenza asiatica "Il mercato immobiliare è ...sotto stress(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei che frenano sul finale seguendo l'andamento prudente di Wall Street, in vista del dato di domani sull'inflazione americana ...Il mercato attende infatti indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve e sul ritmo con cui l'istituto centrale proseguira' nella stretta avviata nell'ultimo vertice. S ...